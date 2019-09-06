Изъяли органы? Появилось видео с загадочно погибшей в Турции моделью из России

Появилось видео с загадочно погибшей 16-летней Соней Ланшаковой, которая при странных обстоятельствах скончалась в больнице Аланьи (Турция).

Родственники модели подозревают, что органы Сони были изъяты в турецкой больнице. Видео с девушкой продемонстрировали в шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

Семья Ланшаковых в начале июля отправилась в Турцию. Во время отдыха у 16-летней девушки начались резкие боли в животе. Из одной клиники ее отправили в другую с подозрением на аппендицит. Вечером в частной клинике у пациентки произошла остановка сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой. Так, руку ребенка засосало в трубу бассейна. Девочка находилась в комме, но затем умерла в больнице.

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