"Извращенец!" Собчак нашла у скандального блогера неприличный предмет

Российская журналистка Ксения Собчак нашла в офисном туалете скандального блогера Ильи Варламова журналы с азиатским порно.

Соответствующий момент она показала в своей передаче "Осторожно, Собчак", заранее предупредив, чтобы не хочет обвинений со стороны гостя программы, как от балерины Анастасии Волочковой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В этом милом мужчине, которого зовут "одуван", скрывается маньяк-извращенец. Он смотрит азиатскую порнуху. Что это за пи***ц, Илья?! Вот какой работой вы занимаетесь в офисе? Ты извращенец, Илья", – сказала Собчак, продемонстрировав журналы на камеру.

Собчак нашла в туалете Варламова журналы для взрослых кадр из видео

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Варламов ответил, что туалет был единственным местом, откуда перед приходом журналистки не убрали эти "улики". Он уточнил, что это японские журналы.

"Интересные журналы. Однажды я привез их из Японии, потому они начали увеличиваться в количестве. Видимо кто-то, кто там бывает, привозит и складывает", – оправдался блогер.

Собчак с японскими журналами в руках кадр из видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, Варламов в программе Собчак предложил президенту РФ Владимиру Путину съехать из Кремля, чтобы предоставить людям посещать это место, как музей.

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