''Извинимся за то, что русские'': крымнашист Пригожин опозорился наездом на Ахеджакову

Российский продюсер Иосиф Пригожин решил прокомментировать высказывание актрисы Лии Ахеджаковой "извинимся перед иностранцами за то, что мы русские", которое она якобы сделала, по утверждению некоторых СМИ, поздравляя зрителей телеканала "Дождь" с Новым годом.

Как сообщает издание ФАН, Пригожин заявил, что не хотел бы, чтобы все заслуги Ахеджаховой в театре и кино были стерты из-за политики.

Иосиф Пригожин Фото: rambler.ru

"У каждого есть право на мнение. И, в отличие от других стран, мы можем его высказывать. Но дело вот в чем. Я заворожен актерским талантом Лии Ахеджаковой и не хочу о ней думать плохо из-за ее политических взглядов. И я бы очень не хотел, чтобы все ее заслуги в театре и кино были стерты из-за политики", — сказал Иосиф.

Лия Ахеджакова Фото: facebook/Dmitriy.Chekalkin

Также отмечается, что на самом деле Ахеджакова никакого подобного заявления не делала. Ведь видеозаписи "новогоднего" обращения актрисы ни где-либо в интернете, ни на сайте телеканала "Дождь" найти нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Народная артистка Украины София Ротару отказалась участвовать в "Песне года-2018" в РФ, из-за того, что стала заложницей "киевской банды".