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''Извинимся за то, что русские'': крымнашист Пригожин опозорился наездом на Ахеджакову

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Российский продюсер Иосиф Пригожин решил прокомментировать высказывание актрисы Лии Ахеджаковой "извинимся перед иностранцами за то, что мы русские", которое она якобы сделала, по утверждению некоторых СМИ, поздравляя зрителей телеканала "Дождь" с Новым годом.

Как сообщает издание ФАН, Пригожин заявил, что не хотел бы, чтобы все заслуги Ахеджаховой в театре и кино были стерты из-за политики.

''Извинимся за то, что русские'': крымнашист Пригожин опозорился наездом на Ахеджакову

Иосиф Пригожин

Фото: rambler.ru

"У каждого есть право на мнение. И, в отличие от других стран, мы можем его высказывать. Но дело вот в чем. Я заворожен актерским талантом Лии Ахеджаковой и не хочу о ней думать плохо из-за ее политических взглядов. И я бы очень не хотел, чтобы все ее заслуги в театре и кино были стерты из-за политики", — сказал Иосиф.

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''Извинимся за то, что русские'': крымнашист Пригожин опозорился наездом на Ахеджакову

Лия Ахеджакова

Фото: facebook/Dmitriy.Chekalkin

Также отмечается, что на самом деле Ахеджакова никакого подобного заявления не делала. Ведь видеозаписи "новогоднего" обращения актрисы ни где-либо в интернете, ни на сайте телеканала "Дождь" найти нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Народная артистка Украины София Ротару отказалась участвовать в "Песне года-2018" в РФ, из-за того, что стала заложницей "киевской банды".

Персоны
Иосиф ПригожинЛия Ахеджакова
Место
Россия
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