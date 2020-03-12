Известный ведущий высказался о скандале с Остапчуком и Евровидением

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко поделился своей реакцией на стендап Владимира Остапчука перед концертом группы Kazka.

Он заявил, что не согласен со своим коллегой, пишет "КП в Украине".

"Владимир уже сам извинился за свои слова, он просто не сразу понял их смысл. И все же считаю так: нужно думать, что говоришь. Я не согласен с тем, что "Евровидение"– конкурс геев и инвалидов. Его аудитория– 200 миллионов, это огромное количество людей. Если же Вова Остапчук считает фриками и инвалидами 200 миллионов людей на планете, мне его жаль. А победит ли Little Big, увидим в мае", - сказал Мирошниченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Владимир Остапчук оскандалился на концерте украинской группы KAZKA. Так, со сцены он обратился к представителям Украины на Евровидении 2020 Go_A, и посоветовал им не ехать на конкурс, поскольку победит Россия с группой Little Big.

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