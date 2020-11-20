Известный украинский ресторатор в седьмой раз станет отцом

Юля Ухина Люди 16:26, 20.11.2020 Обновлено: 16:31, 20.11.2020

Известный украинский ресторатор Дмитрий Борисов и его жена Елена ждут появления седьмого ребенка.

Об этом сама Елена сообщила на личной странице в Facebook. Женщина поделилась фото 2016 года, на котором позировала в положении в кругу семьи.

"Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно", – написала она, заинтриговав поклонников.

Facebook-страница Елены Борисовой

Затем в комментарии изданию JetSetter Борисова подтвердила, что беременна и вскоре в седьмой раз станет мамой.

Дмитрий и Елена Борисовы поженились в 2014 году. Пара воспитывает шестерых детей – пятерых сыновей и дочь. Шестой ребенок у супругов родился в июле 2018 года.

Дмитрий Борисов с женой и детьми
Facebook-страница Елены Борисовой

Как сообщал OBOZREVATEL, 41-летний вокалист группы Little Big Антон Лиссов признался, что вскоре станет отцом. Его жена Анжелика Иванова беременна первенцем.

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