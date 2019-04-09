Известный украинский певец попался на тайном романе с солисткой "ВИА Гра"

Популярный украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев) раскрыл личность своей избранницы – новая солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая.
Звездную парочку засекли на отдыхе в Венеции, где они и не скрывались от любопытных глаз. Соответствующее видео представило издание Super (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Алексеев и Синецкая нежно обнимались и окидывали друг друга томными взглядами, катаясь на лодке по каналам. При чем отношения между ними завязались после проекта "Новая фабрика звезд", где они спели дуэтом.
Alekseev (Никита Алексеев)
Уточняется, что об этом уже давно знали их знакомые. Однако на всеобщее обозрение роман не выставлялся. Что примечательно, в социальных сетях Ульяны и Никиты нет совместных снимков и признаний в любви.
Ульяна Синецкая
Причиной этого могут быть жесткие условия контракта солисток "ВИА Гра", по которым не разрешается выходить замуж и заводить романы и детей во время работы в коллективе.
Похоже, в российском шоу-бизе образовалась новая парочка. Певец Никита Алексеев @alekseev_officiel , известный как Alekseev, закрутил роман с новой солисткой группы “Виа Гра” Ульяной Синецкой @sinetskayaulyana . ⠀ Отношения между ними завязались после проекта “Новая фабрика звезд”, где Ульяна спела с Алексеевым дуэтом. Свои симпатии друг другу молодые долго скрывали от общественности — по условию контракта солисткам “Виа Гры” нельзя выходить замуж и заводить романы во время работы в коллективе. Как нам стало известно, в конце марта молодые люди отправились в один из самых романтичных городов — Венецию, где они смогли насладиться обществом друг друга, катаясь на лодке по каналам города любви.#alekseev #виагра #новости А вам нравится пара Ульяны и Никиты?
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Алексеев признавался в тесной связи со скандальной артисткой Ани Лорак.
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