Известный украинский певец попался на тайном романе с солисткой "ВИА Гра"

Популярный украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев) раскрыл личность своей избранницы – новая солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая.

Звездную парочку засекли на отдыхе в Венеции, где они и не скрывались от любопытных глаз. Соответствующее видео представило издание Super (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Алексеев и Синецкая нежно обнимались и окидывали друг друга томными взглядами, катаясь на лодке по каналам. При чем отношения между ними завязались после проекта "Новая фабрика звезд", где они спели дуэтом.

Alekseev (Никита Алексеев) instagram

Уточняется, что об этом уже давно знали их знакомые. Однако на всеобщее обозрение роман не выставлялся. Что примечательно, в социальных сетях Ульяны и Никиты нет совместных снимков и признаний в любви.

Ульяна Синецкая instagram

Причиной этого могут быть жесткие условия контракта солисток "ВИА Гра", по которым не разрешается выходить замуж и заводить романы и детей во время работы в коллективе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Алексеев признавался в тесной связи со скандальной артисткой Ани Лорак.

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