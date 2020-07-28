Известный советский каскадер из фильма "Берегись автомобиля" Александр Микулин попал в ДТП возле Николиной Горы, что недалеко от Москвы (Россия).

Видео аварии опубликовали в Telegram-канале "112". По предварительной информации, Микулин за рулем ретро спорткара Chevrolet Corvette 1957 столкнулся с иномаркой. О состоянии пострадавших пока не известно (видео смотрите ниже).

На опубликованных кадрах видно, что на обочине стоит помятый раритет каскадера. Рядом сотрудники полиции разбираются в ситуации.

Отметим, что Микулин за годы карьеры принял участие в около 70 фильмах. В частности, учил вождению Иннокентия Смоктуновского для участия в фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у 30-летнего актера фильма "Сволочи" Ильи Сысоева друг похитил Лексус RX 300 и попал на нем в ДТП.