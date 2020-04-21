Известный российский режиссер и актер Иван Щеголев умер из-за коронавируса. Ему было 59 лет.

Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на коллегу кинематографиста Ефима Любинского.

Иван Щеголев Фото: iz.ru

"Последние 11 дней Щеголев провел в Городской клинической больнице №15 имени Филатова, однако медикам так и не удалось его спасти. За два дня до смерти он находился в крайне тяжелом состоянии. Вирус – что тут еще скажешь", – рассказал Любинский.

Отметим, что Иван Щеголев родился 3 февраля 1961 года в актерской семье. Он снял такие сериалы, как "Карпов", "Кулагин и партнеры", "Морозова", "Игра. Реванш", "Супруги", "13", "Преступление будет раскрыто", "Лесник. Своя земля", "Почти семейный детектив" и "Поворот ключа". Кроме того, он был режиссером фильмов "Американский дедушка", "Бабник 2", "Я вам больше не верю" и "Хозяин".

Иван Щеголев

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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