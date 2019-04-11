Известный российский мафиози рассказал о тесной связи с Кобзоном и Ротару

Российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик, рассказал, как звезды советской эстрады помогли ему освободиться из тюрьмы. В "деле" участвовали Иосиф Кобзон, Юрий Антонов и София Ротару.

Так, подробностями Алимжан поделился в интервью с "Лентой.ру". Отмечается, что в 1972 году он был осужден на год заключения в колонии за нарушение паспортного режима. К тому времени, по словам Тохтахунова, он уже успел обзавестись друзьями из шоу-бизнеса. В частности теплые отношения у бизнесмена установились с Иосифом Кобзоном и Юрием Антоновым, которые, пытаясь поспособствовать освобождению друга, дали для сотрудников милиции бесплатный концерт. Однако это не помогло.

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"Тогда в Москве Иосиф Давыдович обратился к руководству МВД СССР. Сначала они отказали, но затем проверили меня, ничего не нашли, и срок удалось сократить. Кобзон очень просил за меня, говорил, что я не такой, как они себе надумали, хоть и играю в карты. К слову, просила и София Ротару", — поделился бизнесмен.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, что стало известно о связи умершего эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона с мафией.

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