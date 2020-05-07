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7 мая • обновлено в 23:51
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Известный рэпер умер из-за коронавируса

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Популярный британский рэпер Тай скончался в возрасте 47 лет после заражения коронавирусом.

Смерть артиста была подтверждена его командой, пишет Daily Mail.

Тай

Тай

Daily Mail

После того, как у рэпера обнаружили коронавирус, он был госпитализирован и помещен в медикаментозную кому из-за осложнений, связанных с болезнью.

Тай - настоящее имя, которого Беном Чиджиоке, родился в Лондоне, в семье из Нигерии. В 1995 году Тай стал одним из основателей Ghetto Grammar. Его первый альбом Awkward был выпущен на Big Dada в 2001 году. Второй альбом Тай, Upwards, был номинирован на премию Mercury в 2004 году. Его третий альбом, Closer, был выпущен в 2006 году. В нем приняли участие гости из De La Soul, Speech, Bahamadia, Zion I и другие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, умерла всемирно известная ямайская певица Милли Смолл. Ей было 73 года.

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Автор
Мария Дидык
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