Известный рэпер умер из-за коронавируса

Популярный британский рэпер Тай скончался в возрасте 47 лет после заражения коронавирусом.

Смерть артиста была подтверждена его командой, пишет Daily Mail.

Тай Daily Mail

После того, как у рэпера обнаружили коронавирус, он был госпитализирован и помещен в медикаментозную кому из-за осложнений, связанных с болезнью.

Тай - настоящее имя, которого Беном Чиджиоке, родился в Лондоне, в семье из Нигерии. В 1995 году Тай стал одним из основателей Ghetto Grammar. Его первый альбом Awkward был выпущен на Big Dada в 2001 году. Второй альбом Тай, Upwards, был номинирован на премию Mercury в 2004 году. Его третий альбом, Closer, был выпущен в 2006 году. В нем приняли участие гости из De La Soul, Speech, Bahamadia, Zion I и другие.

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