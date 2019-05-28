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Известный пропагандист Кремля резко поправился: фото до и после

2.2тЧитать материал на украинском

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников резко поправился.

Так, на это обратили внимание поклонники звезды, после выхода очередного анонса авторского шоу Корчевникова "Судьба человека", сообщает Starhit.

По их мнению, Борис набрал несколько килограммов, и теперь выглядит куда более солидно. "Обожаю Корчевникова, но он заметно поправился", "Да, прибавил пару килограммов, но разве это важно? Гораздо ценнее качества человека, а не его внешность", — размышляли фанаты ведущего.

Известный пропагандист Кремля резко поправился: фото до и после

Борис Корчевников

Фото: foma.ru

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Отметим, что сам ведущий никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Ранее артиста всегда хвалили за прекрасную физическую форму. Сам он признавался, что не является поклонником фитнеса и диет, но благодаря насыщенному графику работы не набирает лишние килограммы.

Известный пропагандист Кремля резко поправился: фото до и после

Борис Корчевников

Фото до и после

Также напомним, что в 2015 году у Корчевникова нашли доброкачественную опухоль мозга. Тогда новообразование удалось вовремя обнаружить и удалить. К слову, некоторые поклонники предположили, что лишние килограммы — это результат очередного курса гормонального лечения. Однако ранее Борис неоднократно подчеркивал, что он абсолютно здоров, а иначе не смог бы так много работать.

Известный пропагандист Кремля резко поправился: фото до и после

Борис Корчевников

Фото: iz.ru

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Место
Россия
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