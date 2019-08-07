Известный пропагандист Кремля попал в ДТП: что известно

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников попал в ДТП вместе с друзьями.

Об этом рассказал журналист Роман Голованов на своей странице в Instagram, пояснив, что в аварию машина попала после того, как они посетили Пятницкую Церковь в Старице.

"Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот", — написал Голованов.

Они отпраздновали именины Корчевникова, в связи с чем и собрались в поездку. В компании был сам телеведущий, который опубликовал фото до аварии, иерей Павел Островский и Голованов. На своей странице в Instagram священник поздравил пропагандиста с именинами в Instagram и упомянул, что тот помогает восстанавливать храмы.

"Боря, как хорошо, что ты трудишься на благо церкви. Знаешь, ведь так много талантливых людей растрачивающих свои дарования не пойми на что. А ты — пример для многих православных христиан и для меня тоже. Сегодня мы весь день с тобой суетились, и я даже не поздравил тебя. Пусть Господь благословит тебя и укрепит во всем", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи заметили, что Корчевников резко набрал вес.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.