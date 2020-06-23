Известный продюсер и миллионер Стив Бинг совершил самоубийство: прыгнул с 27 этажа

Бывший любовник британской актрисы Элизабет Херли, продюсер и миллионер Стив Бинг совершил самоубийство, прыгнув с 27 этажа небоскреба в Лос-Анджелесе, США. Херли отреагировала на трагическую новость.

Инцидент произошел 22 июня. Бингу было 55 лет. На своей странице в Instagram заявила, что в последний раз общалась с отцом своего сына Бингом в апреле 2020 года, за 2,5 месяца до его смерти.

По словам актрисы, во время разговора они обсуждали 18-летие их общего сына Дэмиана. Херли подчеркнула, что новость о самоубийстве Бинга "невозможно опечалила ее".

Элизабэт Херли и Стив Бинг, Instagram Элизабет Херли

"Не могу поверить, что Стива больше нет с нами. Это ужасный конец. Наше совместное время было очень счастливым. Несмотря на то, что нам с ним пришлось пережить трудные времена, я сохраню о нем воспоминания, как о милом, добром человеке", – написала актриса.

Отметим, предположительно Стив Бинг страдал депрессией, что и могло стать причиной самоубийства. Херли при этом отметила, что не знала о его проблемах.

Бывший любовник Лиз Херли покончил с собой, Instagram Элизабет Херли

Стив Бинг был известен как застройщик, филантроп, продюсер и режиссер. В 18-летнем возрасте он унаследовал около 600 миллионов долларов от своего деда. Известно, что мужчина одалживал Биллу Клинтону частный самолет для спасения двух американских журналистов из Северной Кореи.

Бинг также финансировал фильмы "Убрать Картера", "The Rolling Stones: Да будет свет", "Полярный экспресс" и другие.

Стив Бинг покончил с собой TMZ

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 19 июня, в Лондоне умер английский актер Йэн Холм, который прославился ролью Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит".