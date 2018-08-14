Известный певец в России тяжело болен: появились новые подробности

Известный российский певец, музыкант и композитор Николай Носков, который якобы перенес инсульт, чувствует себя хорошо.

Представитель исполнителя отметил, что появившаяся ранее информация о плохом состоянии певца не соответствует действительности, передали РИА Новости.

"Николай Иванович чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию в домашних условиях, в кругу семьи. Всю подробную информацию можно увидеть в социальных сетях артиста, мы публикуем актуальную информацию", – прокомментировал представитель Носкова .

Напомним, Николай Носков заставил фанатов переживать за его здоровье в марте 2017 года, когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.

Николай Носков – советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал молиться о здоровье артиста.