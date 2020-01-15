Известный певец из РФ попал в перестрелку: ранили в ногу

Российский певец Александр Серов попал в перестрелку во время отдыха в одном из подмосковных заведений.

Так, как рассказал СтарХит сам артист, происшествие произошло в конце 2019 года.

"Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!", – вспоминает певец.

Александр Серов aif.ru

Скорая доставила Серова в больницу, где ему провели процедуру по извлечению пули. Сейчас, как говорит артист, он немного прихрамывает:

"Здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию".

Александр Серов 24СМИ

По словам певца, обидчиков задержать не удалось:

"Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала".

Александр Серов Delfi

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