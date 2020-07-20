Известный христианский писатель после 16 лет брака совершил каминг-аут

Христианский детский писатель Мэттью Пол Тернер публично сделал каминг-аут и заявил, что разводится со своей женой Джессикой, чтобы "принять свободу, надежду и Бога как гей".

Пара состояла в браке с 2004 года, у них трое детей. Как признался мужчина на своей странице в Facebook, рассказать детям о своей нетрадиционной ориентации было самым сложным из того, что он когда-либо делал.

"Быть геем – не новое открытие для меня. Однако, как тот, кто провел больше 30 лет в консервативных евангельских церквях, исследуя Бога с помощью консервативной теологии, я долгое время жил, переполнен страхом, стыдом и ненавистью к себе", – сказал писатель .

Мэтью Пол Тернер с семьей Disrn

Отметим, что Тернер – автор детского бестселлера Wall Street Journal "Когда я молюсь за тебя". Кроме детских книг, он является автором книг "Евангелие от кофейни" и "Провокационная вера". Жена писателя – Джессика Тернер – тоже христианская писательница, ведущая блог в The Mom Creative.

Мэтью Пол Тернер признался, что является геем Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 41-летний ветеран АТО Василий Давиденко публично заявил, что является геем. Мужчина служил в ВСУ, затем перешел в один из добровольческих батальонов Национальной гвардии.