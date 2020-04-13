Известный британский комик умер от коронавируса

Британский комик и актер Тим Брук-Тейлор, звезда и сценарист ситкома "Вкусняшки", умер после заражения коронавирусом.

Бруку-Тейлору было 79 лет. Об этом сообщает Independent.

Информацию о смерти актера подтвердил его агент.

"Вкусняшки" выходили с 1970-го по 1982 год. Брук-Тейлор создавал ситком вместе с комиками Грэмом Гарденом и Биллом Одди.

Артист также снялся в сериалах "Абсолютная власть", "Булл", "Перекресток", "Одной ногой в могиле", "Врачи" и "Биение сердца" и появился в фильмах "Монти Пайтон встречаются на окраине", "Один из тринадцати" и "Как раздражать людей". Он выступил одним из сценаристов картин "Монти Пайтон в Голливуде" и "Мы знаем, где ты живешь".

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