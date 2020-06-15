Известный болливудский актер покончил жизнь самоубийством

Болливудский актер Сушант Сингх Раджпут покончил жизнь самоубийством.

Артиста, которому было 34 года, нашли в его квартире в Мумбаи, сообщил The Sun.

Отмечается, что смерть звезды Болливуда от суицида подтвердили медики и полицейские. Сейчас по факту смерти звезды заведено уголовное дело. Актер не оставил предсмертной записки.

Сушант Сингх Раджпут Instagram Сушанта Сингха Раджпута

Известно, что несколько дней назад из жизни ушла экс-менеджер Сушанта – Диша Салиан, которой было всего 28 лет. Предположительно, она тоже покончила с собой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на 84 году жизни умер легендарный актер СССР Михаил Кокшенов.