Известный болливудский актер покончил жизнь самоубийством

Люди 13:52, 15.06.2020 Обновлено: 14:14, 15.06.2020

Болливудский актер Сушант Сингх Раджпут покончил жизнь самоубийством.

Артиста, которому было 34 года, нашли в его квартире в Мумбаи, сообщил The Sun.

Отмечается, что смерть звезды Болливуда от суицида подтвердили медики и полицейские. Сейчас по факту смерти звезды заведено уголовное дело. Актер не оставил предсмертной записки.

Сушант Сингх Раджпут
Instagram Сушанта Сингха Раджпута

Известно, что несколько дней назад из жизни ушла экс-менеджер Сушанта – Диша Салиан, которой было всего 28 лет. Предположительно, она тоже покончила с собой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на 84 году жизни умер легендарный актер СССР Михаил Кокшенов.

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