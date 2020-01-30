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30 января • обновлено в 11:42
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"Откачивали 16 часов": известный блогер едва не погиб на съемках "Последнего героя" на Филиппинах

1.4т
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Известный российский автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) не отказался от предложения сняться в телешоу "Последний герой", несмотря на сахарный диабет. Так, сильная жара и 36-часовое голодание привели к тому, что он потерял сознание и чуть не впал в кому.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", автоблогера откачивали 16 часов, врачи диагностировали у него гипогликемию. Нехватка глюкозы могла привести к нарушениям работы мозга и смерти, но все обошлось.

Эрик Давидыч

Эрик Давидыч

Фото: instagram/eric_davidich

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Эрик Давидыч

Эрик Давидыч

Фото: instagram/eric_davidich

"Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки", – привел слова Давидыча Telegram-канал "Mash"

Эрик Давидыч

Эрик Давидыч

Фото: instagram/eric_davidich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 35-летний тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао скончался на съемках китайского экшн-реалити Chase Me. Гао стало плохо во время бега на одном из этапов соревнований.

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Автор
Кристина Долматова
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