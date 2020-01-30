"Откачивали 16 часов": известный блогер едва не погиб на съемках "Последнего героя" на Филиппинах

Известный российский автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) не отказался от предложения сняться в телешоу "Последний герой", несмотря на сахарный диабет. Так, сильная жара и 36-часовое голодание привели к тому, что он потерял сознание и чуть не впал в кому.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", автоблогера откачивали 16 часов, врачи диагностировали у него гипогликемию. Нехватка глюкозы могла привести к нарушениям работы мозга и смерти, но все обошлось.

Эрик Давидыч Фото: instagram/eric_davidich

Эрик Давидыч Фото: instagram/eric_davidich

"Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки", – привел слова Давидыча Telegram-канал "Mash"

Эрик Давидыч Фото: instagram/eric_davidich

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