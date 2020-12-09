Известный американский композитор Гарольд Бадд умер от коронавируса

Известный американский композитор и поэт-авангардист Гарольд Бадд умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на менеджера артиста Стива Такаки. На момент смерти композитору было 84 года.

Близкий друг Бадда Робин Гатри из Cocteau Twins отреагировал на личной странице в Facebook на смерть композитора. Он заявил, что чувствует себя после этой новости "опустошенным и разбитым".

"Много делился с Гарольдом с тех пор, как мы были молоды, с тех пор, как он был болен, много делился с Гарольдом в течение последних 35 лет. Чувство опустошенности, разбитости, потерянности и неподготовленности к этому... Покойся с миром, друг", – написал он.

Гарольд Бадд – американский композитор авангардной и эмбиент-музыки. Родился в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Его карьера композитора началась в 1962 году. В 1966 году он окончил Университет Южной Калифорнии со степенью музыкального композитора. Он разработал уникальный и мощный стиль эмбиент-музыки.

Композитор сотрудничал с известными музыкантами: Брайаном Ино, Робином Гатри, Акирой Рабле, Энди Партриджем и многими другими.

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