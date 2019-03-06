МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Известный "алмазный" миллиардер умер, пытаясь увеличить пенис

108тЧитать материал на украинском

Миллиардер и торговец бриллиантами Эхуд Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса в элитной парижской клинике на Елисейских полях в Париже.

Как сообщает The Mirror, одному из крупнейших игроков бельгийско-израильского происхождения на алмазном рынке на момент фатального хирургического вмешательства было 65 лет.

Уточняется, что к смерти привели осложнения во время операции. В частности, у него случился сердечный приступ, когда вещество вводилось в пенис. Информацию о кончине миллиардера подтвердила компания Omega Diamonds, базирующаяся в бельгийском городе Антверпен.

Известный "алмазный" миллиардер умер, пытаясь увеличить пенис
Новости
Всемирно известный ведущий умер во время секса с мужчиной

"Мы с большой грустью подтверждаем, что наш основатель Эхуд Арье Ланиадо скончался", – сообщили в его компании.

Один из его старых друзей, пожелавший остаться неназваным, рассказал, что Ланиадо называли в близких кругах "аргентинцем", потому что он был похож на танцора танго.

"Он всегда был сосредоточен на внешности и на том, как его воспринимали другие", – признался источник, уточнив, что миллиардер был невысокого роста.

Известный "алмазный" миллиардер умер, пытаясь увеличить пенис

По данным издания, Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, а также домом в пригороде Лос-Анджелеса, где любил выпивать элитное вино Chateau Margaux (Шато Марго) с моделями и знаменитостями.

Знакомые делятся воспоминаниями, что миллиардера считали одним из крупнейших экспертов в оценке необработанных алмазов на международном уровне. В 2015 году он продал самый дорогой в мире бриллиант "Голубая луна Жозефины" бизнесмену из Гонконга.

Известный "алмазный" миллиардер умер, пытаясь увеличить пенис

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно британец Эндрю Уорлд впал в кому после первого в своей жизни секса. Врачи вживили ему бионический пенис.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
ФранцияПариж
Теги
шоу-бизнесКрасотапластическая хирургия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
56
82
Смешно
15
Интересно
44
Печально
31
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Как причудливо тасуются карты.....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Попова Ольга
Попова Ольга
А БОТОКС НЕ ЗДОХ ДАЖЕ МОРДУ ПОДКАЧАЛ , А ЯЗЫК ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Какой бесславный конец...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги