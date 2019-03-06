Известный "алмазный" миллиардер умер, пытаясь увеличить пенис

Миллиардер и торговец бриллиантами Эхуд Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса в элитной парижской клинике на Елисейских полях в Париже.

Как сообщает The Mirror, одному из крупнейших игроков бельгийско-израильского происхождения на алмазном рынке на момент фатального хирургического вмешательства было 65 лет.

Уточняется, что к смерти привели осложнения во время операции. В частности, у него случился сердечный приступ, когда вещество вводилось в пенис. Информацию о кончине миллиардера подтвердила компания Omega Diamonds, базирующаяся в бельгийском городе Антверпен.

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"Мы с большой грустью подтверждаем, что наш основатель Эхуд Арье Ланиадо скончался", – сообщили в его компании.

Один из его старых друзей, пожелавший остаться неназваным, рассказал, что Ланиадо называли в близких кругах "аргентинцем", потому что он был похож на танцора танго.

"Он всегда был сосредоточен на внешности и на том, как его воспринимали другие", – признался источник, уточнив, что миллиардер был невысокого роста.

По данным издания, Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, а также домом в пригороде Лос-Анджелеса, где любил выпивать элитное вино Chateau Margaux (Шато Марго) с моделями и знаменитостями.

Знакомые делятся воспоминаниями, что миллиардера считали одним из крупнейших экспертов в оценке необработанных алмазов на международном уровне. В 2015 году он продал самый дорогой в мире бриллиант "Голубая луна Жозефины" бизнесмену из Гонконга.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно британец Эндрю Уорлд впал в кому после первого в своей жизни секса. Врачи вживили ему бионический пенис.

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