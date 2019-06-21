Известную украинскую певицу не выпустили из страны: разгорелся скандал

Известная украинская певица Яна Соломко (SOYANA) не смогла выехать из страны, став жертвой мошенников.

Соответствующей историей артистка поделилась на своей странице в Instagram, уточнив, что неизвестные "повесили" на нее алименты за несуществующего ребенка.

"Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна, вы что, брали кредит?". Я ответила, что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я "невыездная", – отметила она.

Яна Соломко (SOYANA) Instagram@yana.solo

По словам Соломко, ей запретили выезжать из страны, потому что она якобы не выплачивает деньги сыну, которого у нее даже нет.

"Сенсация! У SOYANA есть шестилетний сын, о котором она не подозревала! На тот момент я была уже во всех базах и решить эту проблему на месте, понятно, не смогла. Ну что делать – поплакала, заправилась валерьянкой, и отмотала назад 500 км. И мы начали разбираться. Благодаря моему адвокату Семену Кривоносу", – добавила она.

По словам Соломко, ей показали дело, в котором действительно некий "муж" пришел осенью в исполнительную службу с решением суда.

Яна Соломко с ребенком Instagram@yana.solo

"Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом", – добавила она.

Соломко также рассказали, что решение она получит совсем не скоро. Однако певице помогли друзья завершить эту историю на хорошей ноте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня 2019 года белорусский рэпер Макс Корж, который ранее был запрещен в Украине, дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо". В ходе выступления он заявил, что украинцы – сильная и единая нация и он хотел бы, чтобы белорусы и жители Украины "научились жить вместе".

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