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Известную украинскую певицу не выпустили из страны: разгорелся скандал

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Известная украинская певица Яна Соломко (SOYANA) не смогла выехать из страны, став жертвой мошенников.

Соответствующей историей артистка поделилась на своей странице в Instagram, уточнив, что неизвестные "повесили" на нее алименты за несуществующего ребенка.

"Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна, вы что, брали кредит?". Я ответила, что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я "невыездная", – отметила она.

Яна Соломко (SOYANA)

Яна Соломко (SOYANA)

Instagram@yana.solo

По словам Соломко, ей запретили выезжать из страны, потому что она якобы не выплачивает деньги сыну, которого у нее даже нет.

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"Сенсация! У SOYANA есть шестилетний сын, о котором она не подозревала! На тот момент я была уже во всех базах и решить эту проблему на месте, понятно, не смогла. Ну что делать – поплакала, заправилась валерьянкой, и отмотала назад 500 км. И мы начали разбираться. Благодаря моему адвокату Семену Кривоносу", – добавила она.

По словам Соломко, ей показали дело, в котором действительно некий "муж" пришел осенью в исполнительную службу с решением суда.

Яна Соломко с ребенком

Яна Соломко с ребенком

Instagram@yana.solo

"Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом", – добавила она.

Соломко также рассказали, что решение она получит совсем не скоро. Однако певице помогли друзья завершить эту историю на хорошей ноте.

Известную украинскую певицу не выпустили из страны: разгорелся скандал
Известную украинскую певицу не выпустили из страны: разгорелся скандал
Известную украинскую певицу не выпустили из страны: разгорелся скандал
Известную украинскую певицу не выпустили из страны: разгорелся скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня 2019 года белорусский рэпер Макс Корж, который ранее был запрещен в Украине, дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо". В ходе выступления он заявил, что украинцы – сильная и единая нация и он хотел бы, чтобы белорусы и жители Украины "научились жить вместе".

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Персона
Яна Соломко
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесскандалымошенники
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