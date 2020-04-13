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13 апреля • обновлено в 23:28
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Известную российскую блогершу обокрали на два миллиона рублей

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Домработница из Туркменистана обокрала российскую блогершу Аиду Алиеву на два миллиона рублей во время ее переезда в другую квартиру.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным инсайдеров, у 25-летней девушки были украдены ювелирные изделия, пара наручных часов и дорогие вещи свекра.

Аида Алиева

Аида Алиева

Фото: instagram/aida.alieva.official

"В январе девушка переезжала из жилища на Ленинском проспекте в квартиру свекра. В этом важном деле ей помогала домработница из Туркменистана. Но, оказавшись на новом месте, Аида не досчиталась имущества. А точнее наручных часов Audemars Piguet и Rolex, колец с бриллиантом и топазом, колечка от Tiffany, обручальных колец и вещей отца мужа – ордена Святого Александра Невского на имя Габиба Фатуллаева и золотых четок. Общая сумма украденного составила 2 миллиона 59 тысяч 605 рублей", – говорится в сообщении.

Аида Алиева

Аида Алиева

Фото: instagram/aida.alieva.official

Также отмечается, что Алиева не стала сразу обращаться в полицию, а написала работнице и попросила вернуть украденное. Та пообещала все отдать, но спустя некоторое время пропала. Тогда Аида обратилась в правоохранительные органы, и в субботу, 11 апреля, домработница блогера была задержана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе неизвестный обокрал вокалиста рок-группы O'Torvald Евгения Галича.

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Автор
Кристина Долматова
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