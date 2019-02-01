Известную российскую актрису арестовали в аэропорту США

В США арестовали российскую актрису театра и кино Ирину Усок. Так, ее обвиняют в похищении ребенка.

Как сообщает Telegram-канал Mash, когда-то у Ирины были романтические отношения с американцем, от которого у нее родилась дочь. Но, как только их отношения распались, Усок вернулась в родные края, забрав с собой ребенка. Отец же заявил в полицию о похищении.

По словам инсайдеров, когда актриса вернулась в США, у нее забрали дочь и передали ее семье отца. Теперь Усок грозит больше двадцати лет лишения свободы за похищение несовершеннолетнего ребенка.

Фото: ТАСС/Светлана Спирина

Фото: kino.net

Отметим, что Ирина снималась в фильмах "Дело Крапивиных" , "Вы заказывали убийство", "Братья Карамазовы", "Дети Ванюхина", "МУР есть МУР" , "Самая красивая" и "Мама, не горюй". Также она играла в сериале "Даша Васильева — любительница частного сыска".

Фото: kino.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница "ВИА Гры", украинская поп-певица Анна Седокова, которую бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский пытался лишить материнских прав и отобрать у звезды их шестилетнюю дочь Монику, высказалась о переживаниях из-за расставания с ребенком.

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