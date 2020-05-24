Известную российскую актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
У 48-летней российской актрисы Алены Бабенко обнаружили коронавирус.
Об этом сообщила сама знаменитость на своей странице в Instagram.
По словам актрисы, у нее была слабость и температура, а медицинское обследование показало, что у нее коронавирус.
"Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус. Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? Слабость, температура, все показало КТ и я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо! Надеюсь, скоро буду дома! Всем желаю здоровья и помните: главное – это позитивный настрой! Остальное все ерунда", – написала Бабенко.
Алена Бабенко сыграла во многих фильмах, среди которых "Водитель для Веры", "Каникулы строгого режима", "Москва никогда не спит", "О чем еще говорят мужчины".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Яма признался, что мог переболеть коронавирусом.