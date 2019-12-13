Известную модель разгромили за прозрачное платье на красной дорожке. Фото

Американская модель Брукс Надер вышла в свет в прозрачном платье, которое надела без белья.

В столь откровенном наряде звезда появилась на церемонии вручения премии Sportsperson of the Year Awards от еженедельника Sports Illustrated. Снимком с мероприятия Надер поделилась в своем Instagram.

Брукс Надер Инстаграм

Так, на красную дорожку Брукс вышла в прозрачном мини-платье. Интимные места девушки прикрывали небольшие накладки.

Брукс Надер Инстаграм

Однако подобный наряд вызвал неожиданную и негативную реакцию среди ее подписчиков.

"Почему такие женщины, как ты, надевают прозрачную одежду, а потом злятся, когда мужчины обращаются с ними как с проститутками? Хотя, наверное, тебя это не беспокоит", "Это фото не сексуально, она просит о харассменте".

Кто-то принялся защищать модель, однако другие стояли на своем, заявляя:

"Одевайся, как проститутка. Будут относиться, как к проститутке".

Брукс Надер Getty

Брукс Надер Getty

Брукс Надер Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Котова завела сеть откровенным фото без белья. На снимке певица позирует в коротком топе, сквозь который просвечивалась пышная грудь Котовой.

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