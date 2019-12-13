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13 декабря • обновлено в 05:28
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Известную модель разгромили за прозрачное платье на красной дорожке. Фото

1.5т
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Американская модель Брукс Надер вышла в свет в прозрачном платье, которое надела без белья.

В столь откровенном наряде звезда появилась на церемонии вручения премии Sportsperson of the Year Awards от еженедельника Sports Illustrated. Снимком с мероприятия Надер поделилась в своем Instagram.

Брукс Надер

Брукс Надер

Инстаграм

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Так, на красную дорожку Брукс вышла в прозрачном мини-платье. Интимные места девушки прикрывали небольшие накладки.

Брукс Надер

Брукс Надер

Инстаграм

Однако подобный наряд вызвал неожиданную и негативную реакцию среди ее подписчиков.

"Почему такие женщины, как ты, надевают прозрачную одежду, а потом злятся, когда мужчины обращаются с ними как с проститутками? Хотя, наверное, тебя это не беспокоит", "Это фото не сексуально, она просит о харассменте".

Известную модель разгромили за прозрачное платье на красной дорожке. Фото

Кто-то принялся защищать модель, однако другие стояли на своем, заявляя:

"Одевайся, как проститутка. Будут относиться, как к проститутке".

Известную модель разгромили за прозрачное платье на красной дорожке. Фото
Брукс Надер

Брукс Надер

Getty

Брукс Надер

Брукс Надер

Getty

Брукс Надер

Брукс Надер

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Котова завела сеть откровенным фото без белья. На снимке певица позирует в коротком топе, сквозь который просвечивалась пышная грудь Котовой.

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Автор
Анна Михно
Место
США
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