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Известного российского рэпера избили в Москве: появилось видео с камер

2.2тЧитать материал на украинском

В пятницу, 28 декабря, в центре Москвы неизвестные избили рэпера Птаху (Давида Нуриева). Так, злоумышленники сняли произошедшее на видео.

Запись инцидента была опубликована на странице "Опер Слил" в Telegram. На ней видно, как мужчина подбежал к Птахе и ударил его, после чего тот попытался убежать. Кроме того, неизвестные несколько раз выстрелили в рэпера.

Известного российского рэпера избили в Москве: появилось видео с камер

Нападение на рэпера Птаха

Фото: скриншот

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Также отметим, что разборки проходили на территории Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Там Птаху защитил охранник.

Известного российского рэпера избили в Москве: появилось видео с камер

Нападение на рэпера Птаха

Фото: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитого российского рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, избили в ночном клубе Москвы.

Место
РоссияМосква
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Обоз!!!! Вы, мля, серьёзно???????????Да пусть там перетрахают себя в ж*пу всей московией!!!!Оно нам надо?????Еб*ть - УКРАИНСКИЙ новостной сайт.....Или нет????Да нахрен нам упл ваш и птахи с лораками-киркоровыми????? Дркгих новостей по миру нет???? Сколько продержится мой коммент???? Запустил секундомер(((((
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кацман Саша
кацман Саша
😂наверно подушатали,но птаху можна
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минин евген
минин евген
кацапьё, что у вас там случилось? что это вы своих реперов массово пиздить начали?
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