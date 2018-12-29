Известного российского рэпера избили в Москве: появилось видео с камер

В пятницу, 28 декабря, в центре Москвы неизвестные избили рэпера Птаху (Давида Нуриева). Так, злоумышленники сняли произошедшее на видео.

Запись инцидента была опубликована на странице "Опер Слил" в Telegram. На ней видно, как мужчина подбежал к Птахе и ударил его, после чего тот попытался убежать. Кроме того, неизвестные несколько раз выстрелили в рэпера.

Нападение на рэпера Птаха Фото: скриншот

Также отметим, что разборки проходили на территории Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Там Птаху защитил охранник.

Нападение на рэпера Птаха Фото: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитого российского рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, избили в ночном клубе Москвы.