Известного режиссера Давида Моро обвинили в изнасиловании

София Ковнир Люди 20:59, 10.11.2020 Обновлено: 22:06, 10.11.2020

Известного французского режиссера Давида Моро обвинили в изнасиловании его коллеги.

По словам технической специалистки, которая вместе с ним работала над фильмом "Король", мужчина неоднократно вел себя неподобающе, пишет "Le Parisien".

Женщина сообщила, что случай с изнасилованием произошел в сентябре вне работы. После этого ей пришлось уволиться. Также она рассказала другим участникам съемок о своем намерении обратиться в полицию.

Как отметил источник, Моро, ранее работавшего над популярными фильмами "Глаз" и "Притворись моим парнем", уже отстранили от съемок.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская блогерша рассказала, что стала жертвой изнасилования в 15 лет.

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