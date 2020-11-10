Известного режиссера Давида Моро обвинили в изнасиловании

Известного французского режиссера Давида Моро обвинили в изнасиловании его коллеги.

По словам технической специалистки, которая вместе с ним работала над фильмом "Король", мужчина неоднократно вел себя неподобающе, пишет "Le Parisien".

Женщина сообщила, что случай с изнасилованием произошел в сентябре вне работы. После этого ей пришлось уволиться. Также она рассказала другим участникам съемок о своем намерении обратиться в полицию.

Как отметил источник, Моро, ранее работавшего над популярными фильмами "Глаз" и "Притворись моим парнем", уже отстранили от съемок.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская блогерша рассказала, что стала жертвой изнасилования в 15 лет.