"Искалечил мою психику, мою жизнь": известного певца обвинили в сексуальных домогательствах

Солиста популярной российской группы "Корни" Александра Бердникова обвинили в сексуальных домогательствах.

Так, Анна Логвинович, которая работала в доме певца няней, заявила, что он якобы регулярно принуждал ее вступать с ним в интимную связь. Об этом девушка рассказала в эфире шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Александр Бердников Фото: 24smi.org

"Все произошло около нового года. В декабре его жена Ольга улетела вместе со старшими детьми, остались дома только близняшки, я и Александр. Я никогда не забуду этот день. Я, как обычно, стояла на кухне, резала овощи. Он подошел ко мне сзади, начал обнимать за талию, я вообще сначала не поняла, что происходит, кто стоит за мной... Потом он начал целовать меня в шею, начал лапать меня. В тот день секса между нами не было, однако позже мы регулярно вступали в интимную связь... Он искалечил мою психику, мою жизнь", — рассказала Анна.

Анна Логвинович обвинила Бердникова в домогательствах Скриншот с видео

В свою очередь Бердников опроверг грязные сплетни, а также обвинил бывшую няню в краже. По словам певца, девушка украла с его карты около 400 тысяч рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сразу девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах легендарного испанского оперного певца Пласидо Доминго. По их словам, мужчина склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера.

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