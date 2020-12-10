Известний британский певец заявил, что планирует стерилизоваться и больше не заводить детей

Известный певец и солист группы Boyzone 43-летний Ронан Китинг заявил о том, что хочет стерилизоваться. На данный момент он готовится к хирургической операции вазектомии, при которой осуществляется перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков.

По словам знаменитости, у него уже есть пятеро детей и этого ему вполне достаточно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно, у Китинга от первого брака с моделью Ивонн Коннолли есть трое детей. А вторая супруга Сторм Уихтриц родила певцу еще одного сына и дочь.

Стоит отметить, что о стерилизации заговорила его жена Сторм, поэтому хорошо обдумав эту тему – он решился на операцию.

Напомним, Ронан Китинг – один из солистов группы Boyzone с момента ее основания и до настоящего времени. Кроме того, певец также занимается сольной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа Boyzone решила выпустить новый альбом в память о погибшем вокалисте Стивене Гейтли.