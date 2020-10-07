Известная журналистка о концерте Поляковой в Харькове: Оль, ну ты же не умираешь с голоду

Известная журналистка Наталья Влащенко осудила выступление певицы Оли Поляковой в Харькове, которое спровоцировало шумиху в сети. Она отметила, что в период, когда в Украине растет заболеваемость коронавирусом, звезды "могут полгода потерпеть без концертов".

Также Влащенко акцентировала внимание на том, что на концерте Поляковой практически никто из зрителей не надел маску и не соблюдал социальную дистанцию. Об этом шла речь в новом выпуске проекта "Влащенко LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Украине растет заболеваемость коронавирусом, может наступить момент, когда коек в больницах просто не будет... Оля Полякова собрала бесплатный концерт для жителей Харькова, куда пришли 2 тыс. человек, а на халяву – и уксус сладкий. Понятно, что для Оли этот концерт не был бесплатным, ей заплатили политики, потому что в Украине скоро выборы. Вы много видите там людей в масках? Нет, потому что на улице тяжело в маске. Понятно, что человеку нужно ходить на работу, ездить в транспорте и заходить в маске в магазины, потому что жизнь продолжается. Но человеку можно потерпеть полгода без концертов", – высказалась журналистка.

Полякова выступила с концертом в Харькове. Facebook "Новобаварский район, г. Харьков"

Она также "пристыдила" певицу, так как собирать толпу во время пандемии и карантина, по ее мнению, было неправильным решением.

"Я не навязываю свое мнение, но мне кажется, что вот эта ответственность друг за друга – сейчас это очень важная история. Почему-то хочется сказать: Оль, ну ты же не умираешь с голода, у тебя все в порядке, у тебя муж бизнесмен. Ты же не парикмахерша, которая живет на свою зарплату, ты не продавщица. Ну можно было же и потерпеть немножко, а не собирать в период растущей заболеваемости COVID-19 такую толпу?" – подытожила Влащенко.

Напомним, после концерта Поляковой 3 октября в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований. Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволяют проводить в регионах массовые мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова прокомментировала шумиху, которая возникла из-за ее концерта в Харькове. Она заявила, что столь яростные обсуждения разгорелись из-за "предвыборного ср*ча в стране".