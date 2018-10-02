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СпортLady

Известная юмористка из России тяжело заболела: что с ней

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В сети появилась информация о том, что популярная юмористка Елена Степаненко отменила недавние выступления из-за плохого состояния хдоровья. Чем больна артистка - пока неизвестно.

По некоторым данным, купленные билеты обменять нельзя, но можно сдать, так как из-за плохого здоровья Елена Григорьевна не будет выступать в ближайшее время. Об этом пишет ''Starhit''.

Известная юмористка из России тяжело заболела: что с ней
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29 сентября в Брянске должен был состояться концерт Елены Степаненко "Веселая и красивая". Однако он был отменен. Как сообщили в месте проведения мероприятия, причиной переноса шоу стала болезнь юмористки.

Известная юмористка из России тяжело заболела: что с ней

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, с начала августа длиться бракоразводный процесс Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Супруги делят имущество, которое наживали более 30 лет.

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