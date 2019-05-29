Известная телеведущая призналась в домогательствах отчима

Известная американская телеведущая и актриса Эллен Дедженерес откровенно призналась, что была жертвой домогательств со стороны отчима в подростковом возрасте.

По данным Daily Mail, родители развелись, когда ей было 16 лет, а вскоре мать вышла снова замуж за Роя Груссендорфа.

Дедженерес уточнила, что поводом для домогательств стала болезнь матери. Она страдала от рака молочной железы. Отчим якобы пытался проверить грудь дочери своей жены на предмет опухоли.

Эллен Дедженерес на ток-шоу

"Он сказал мне, что нащупал комок в ее груди, поэтому должен проверить и мою. Убедил меня в том, что вынужден потрогать мою грудь, а потом пытался сделать это снова и снова", – призналась телеведущая.

Она уточнила, что подобные приставания продолжались долго, потому ей пришлось сбежать из дома через окно. Матери Дедженерес не решилась рассказать, потому что боялась разрушить ее новую жизнь. Как выяснилось, она назвали имя отчима, потому что его уже нет живых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вокруг актера Кевина Спейси разгорелся скандал из-за домогательств. Хизер Юнру обвинила его в попытке изнасилования ее сына. В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку в связи с обвинениями в домогательствах.

Позже американский актер Энтони Рэпп выдвинул Спейси подобные обвинения. Якобы звезда домогалась его около 30 лет назад, когда актер был несовершеннолетним. Спейси все отрицал, ответив, что не помнит такого инцидента. Более того, он тогда признался в гомосексуальности. В 2019 году Спейси отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах к подростку.

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