Известная секс-бомба без лифчика взбудоражила сеть горячим фото

Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует без лифчика, кокетливо прикрывая пышную грудь рукой.

В частности, Чери облачилась в крохотные трусики и накинула на плечи пиджак, а грудь подчеркнула тонкой цепочкой.

Ана Чери снялась для фото без лифчика instagram/anacheri

Фанаты пришли в восторг от пикантной фотосессии звезды. Меньше, чем за день с момента публикации под снимком поставили почти 400 тысяч отметок "нравится". В комментариях написали, что у нее красивая грудь.

Ана Чери в белье instagram/anacheri

Чери в боди instagram/anacheri

Ана Чери в соблазнительном платье instagram/anacheri

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чери устроила развратный танец на камеру в прозрачном боди, показав ягодицы крупным планом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram