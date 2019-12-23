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23 декабря • обновлено в 05:25
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Известная секс-бомба без лифчика взбудоражила сеть горячим фото

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Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует без лифчика, кокетливо прикрывая пышную грудь рукой.

В частности, Чери облачилась в крохотные трусики и накинула на плечи пиджак, а грудь подчеркнула тонкой цепочкой.

Ана Чери снялась для фото без лифчика

Ана Чери снялась для фото без лифчика

instagram/anacheri

Фанаты пришли в восторг от пикантной фотосессии звезды. Меньше, чем за день с момента публикации под снимком поставили почти 400 тысяч отметок "нравится". В комментариях написали, что у нее красивая грудь.

Известная секс-бомба без лифчика взбудоражила сеть горячим фото
Известная секс-бомба без лифчика взбудоражила сеть горячим фото
Ана Чери в белье

Ана Чери в белье

instagram/anacheri

Чери в боди

Чери в боди

instagram/anacheri

Ана Чери в соблазнительном платье

Ана Чери в соблазнительном платье

instagram/anacheri

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чери устроила развратный танец на камеру в прозрачном боди, показав ягодицы крупным планом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ана Чери
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия
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