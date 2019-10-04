Известная россиянка, которой муж отрубил руки, выходит замуж

Жительница Серпухова (Россия) Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж.

Так, об этом она рассказала в своей книге "Счастлива без рук". По словам девушки, она пока не хочет афишировать имя своего избранника, сообщает "Starhit".

"Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока не хочу ничего афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году", — пояснила Грачева.

Маргарита Грачева Фото из Instagram

Маргарита Грачева Фото из Instagram

Напомним, что трагедия в семье Маргариты Грачевой произошла 11 декабря 2017 года в подмосковном городе Серпухове. Бывший муж Дмитрий из-за ревности отвез женщину в лес и изуродовал ей руки, отрубил кисти и ударил топором по ногам. После этого он доставил растерзанную супругу в больницу и сдался полиции. Врачи боролись за жизнь Грачевой, проведя несколько тяжелых операций. Левую кисть медикам удалось спасти, а правую заменили на бионический протез. Суд приговорил Дмитрия к 14 годам колонии строгого режима.

Маргарита Грачева Фото из Instagram

Маргарита Грачева Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Маргарита Грачева, которой муж из-за ревности отрубил кисти рук, спустя два года после трагедии приняла участие в откровенной фотосессии.

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