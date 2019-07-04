Известная россиянка, которой муж отрубил руки, разделась для фотосессии

В 2017 году в России прогремела история о девушке Маргарите Грачевой, которой муж из-за ревности отрубил кисти рук. Спустя два года 25-летняя Маргарита приняла участие в откровенной фотосессии.

Соблазнительные снимки девушка показала на личной странице в Instagram. Помимо фото Грачева также поделилась в соцсети размышлениями о принятии себя и о сексуальности.

"После трагедии 11 декабря 2017 года мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется), что теперь я непривлекательна! Из девушки, у которой особо не было изъянов, я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов. Честно, я еще не научилась до конца принимать себя такой", – разоткровенничалась Маргарита.

Маргарита Грачева Instagram @margoritka1211

"Иногда меня сильно расстраивает и раздражает, что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, на другой руке черный протез, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность, это же не только внешний вид. Это что-то глубже, где-то внутри!" – добавила девушка.

Напомним, трагедия в семье Маргариты Грачевой произошла 11 декабря 2017 года в подмосковном городе Серпухове. Бывший муж Дмитрий отвез женщину в лес и изуродовал ей руки, отрубил кисти и ударил топором по ногам. После этого он доставил растерзанную супругу в больницу и сдался полиции. Врачи боролись за жизнь Грачевой, проведя несколько тяжелых операций. Левую кисть медикам удалось спасти, а правую заменили на бионический протез. Суд приговорил Дмитрия к 14 годам колонии строгого режима.

Маргарита Грачева Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачева Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачева Instagram @margoritka1211

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