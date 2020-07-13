Известная российская блогерша вышла замуж за 20-летнего сына своего экс-супруга

Известная российская Instagram-блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка Владимира – сына экс-супруга Алексея Шавырина.

Пара поделилась свадебными снимками в Instagram. Они решили официально оформить отношения после того, как узнали, что Балмашева беременна. Будущему ребенку 11-12 недель (чтобы посмотреть фото пары, доскролльте до конца страницы).

"Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова", – подписала 35-летняя блогерша фото в Instagram.

В соцсети Балмашева рассказала, что познакомилась с Владимиром, когда ему было 7 лет. По ее словам, он всегда "был улыбчивым и смешным".

Марина Балмашева с пасынком Владимиром Instagram @marina_balmasheva

Марина Балмашева прожила 14 лет в браке с мужем Алексеем Шавыриным. Они расстались в начале 2020 года. До этого она похудела на 60 кг. У пары не получалось зачать ребенка, поэтому они взяли на воспитание пятерых детей. Приемных детей женщине суд запретил воспитывать. Сейчас она может посещать их, но не фотографировать или забирать к себе.

Двое сыновей от предыдущего брака мужа жили с матерью, но потом переехали к отцу. Шавырин рассказал, что начал замечать, как Балмашева флиртует с сыном Владимиром, когда ему было 16 лет. Впоследствии мужчина застал их в одной кровати. Экс-супруг блогера уверен, что она соблазнила молодого человека.

Марина Балмашева с пасынком Владимиром Instagram @marina_balmasheva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская блогерша Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли на вечеринке с сухим льдом, заявила, что ее доходы увеличились втрое.