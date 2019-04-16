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Известная российская актриса завела сеть фото без белья

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Российская актриса и певица Дарья Чаруша восхитила пользователей сети пикантным фото. На нем она позировала в джинсах и майке, но при этом на ней не было белья.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Известная российская актриса завела сеть фото без белья

vokrug.tv

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Я могу бесконечно эксплуатировать эту фотосессию, потому что это даже не я. Это уже муха в янтаре времени, которая застыла в ожидании возможного повторения. Может в этой жизни, а может много жизней после.... а может до... ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ Последнее мое открытие, что время это не река, это океан. ⠀⠀ А направлений у океана может быть бесконечное возможное количество. ⠀⠀ Есть только настоящее, производящее неутомимую экспансию во все возможное стороны. И мы... выбирай куда плыть ⠀⠀ 📸 @timofeykolesnikov ⠀⠀ muah @igorchikboyko ⠀⠀ стиль моей божественной #Кудевич для выхода Сансары, моего любимого клипа как раз про время. #сансара #чаруша #дашачаруша #время

Публикация от Даша Чаруша (@charusha)

Поклонникам Чаршуши очень понравилось фото.

Известная российская актриса завела сеть фото без белья
Известная российская актриса завела сеть фото без белья
Известная российская актриса завела сеть фото без белья

Отметим, что в 2014 году Чаруша решила заняться музыкальной карьерой. Она написала музыку к фильмам "Холодный фронт", "Везучая", "Лучшее лето нашей жизни", "В зоне риска". Также появились клипы на композиции Дарьи "16" и "Космос".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, поделилась с поклонниками пикантными снимками. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные части тела одеялом. Также на голову Серябкина надела полотенце.

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