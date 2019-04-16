Известная российская актриса завела сеть фото без белья

Российская актриса и певица Дарья Чаруша восхитила пользователей сети пикантным фото. На нем она позировала в джинсах и майке, но при этом на ней не было белья.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

vokrug.tv

Поклонникам Чаршуши очень понравилось фото.

Отметим, что в 2014 году Чаруша решила заняться музыкальной карьерой. Она написала музыку к фильмам "Холодный фронт", "Везучая", "Лучшее лето нашей жизни", "В зоне риска". Также появились клипы на композиции Дарьи "16" и "Космос".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, поделилась с поклонниками пикантными снимками. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные части тела одеялом. Также на голову Серябкина надела полотенце.

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