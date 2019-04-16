Известная российская актриса завела сеть фото без белья

Российская актриса и певица Дарья Чаруша восхитила пользователей сети пикантным фото. На нем она позировала в джинсах и майке, но при этом на ней не было белья.
Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
vokrug.tv
Я могу бесконечно эксплуатировать эту фотосессию, потому что это даже не я. Это уже муха в янтаре времени, которая застыла в ожидании возможного повторения. Может в этой жизни, а может много жизней после.... а может до... ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ Последнее мое открытие, что время это не река, это океан. ⠀⠀ А направлений у океана может быть бесконечное возможное количество. ⠀⠀ Есть только настоящее, производящее неутомимую экспансию во все возможное стороны. И мы... выбирай куда плыть ⠀⠀ 📸 @timofeykolesnikov ⠀⠀ muah @igorchikboyko ⠀⠀ стиль моей божественной #Кудевич для выхода Сансары, моего любимого клипа как раз про время. #сансара #чаруша #дашачаруша #время
Поклонникам Чаршуши очень понравилось фото.
Отметим, что в 2014 году Чаруша решила заняться музыкальной карьерой. Она написала музыку к фильмам "Холодный фронт", "Везучая", "Лучшее лето нашей жизни", "В зоне риска". Также появились клипы на композиции Дарьи "16" и "Космос".
Как ранее писал OBOZREVATEL, 34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, поделилась с поклонниками пикантными снимками. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные части тела одеялом. Также на голову Серябкина надела полотенце.
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