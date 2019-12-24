Известная российская актриса впала в кому: что случилось

Известная российская актриса и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек впала в кому.

Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне, 23 декабря, артистка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

По пути в больницу 86-летняя Волчек пожаловалась врачам на сильные боли в груди. Медики приняли решение о срочной госпитализации звезды. Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы.

Галина Волчек eg.ru

Госпитализацию звезды подтвердила и ее помощница. Правда, женщина, отказалась комментировать, что именно произошло с Волчек.

"Она заболела. Подробности потом скажут. Я подробности не знаю", – сказала в комментарии РЕН ТВ помощница.

Галина Волчек EADaily

Telegram-канал Life Shot связался с замдиректора театра "Современник" Анастасией Осокиной, которая также прокомментировала госпитализацию:

"Человек пожилой, 86 лет. У нее есть проблемы "жизненного характера". Она в больнице, но это не значит, что у нас случилась катастрофа. У нас художественный руководитель, который периодически нуждается в медицинском наблюдении. У нее был день рождения 19 декабря, чувствовала себя прекрасно! Мы все поздравляли ее!"

Галина Волчек 24 СМИ

Отметим, что Галина Волчек известна многим по ролям в фильмах "Дон Кихот", "Про Красную Шапочку", Маяковский смеется".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!