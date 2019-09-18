Известная порнозвезда умерла в США: красотка оставила сотни горячих фото

В Сан-Фернандо (США, штат Калифорния) 17 сентября внезапно умерла известная порнактриса и модель Джессика Джеймс.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело 43-летней женщины обнаружил друг (чтобы посмотреть горячие фото Джеймс, проскролльте страницу).

По данным издания, мужчина начал переживать, когда порноактриса перестала выходить на связь. В результате он отправился к ней домой, где и нашел тело.

Джессика Джеймс умерла instagram /theofficialjessicajaymes

Причина смерти неизвестна, однако Бюро окружного суда Лос-Анджелеса занялось расследованием. Источники также утверждают, что полиция при обыске обнаружила в доме женщины много лекарств от судороги. Предполагается, что у Джессики остановилось сердце.

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Джессика Джеймс начала сниматься в порно в 2002 году, когда ей было 26. После небольшого перерыва, в 2005 году она дебютировала в фильме для взрослых "The Porn Identity", и тогда же получила награду журнала Hustler в категории "Мед года".

Всего Джеймс снялась в более чем 200 порнофильмах. Также она попробовала свои силы в нескольких эпизодах сериала "Сорняки".

Джессика как модель активно вела Instagram, где опубликовала сотни откровенных снимков. OBOZREVATEL собрал самые горячие фото (18+)

Порноактриса Джессика Джеймс в купальнике instagram /theofficialjessicajaymes

Джессика Джеймс - большая грудь instagram /theofficialjessicajaymes

Порнозвезда Джессика Джеймс позирует в купальнике instagram /theofficialjessicajaymes

Глубокое декольте Джессики Джеймс instagram /theofficialjessicajaymes

Джессика Джеймс на официальном мероприятии instagram /theofficialjessicajaymes

Откровенное фото порноактрисы Джеймс instagram /theofficialjessicajaymes

Порнозвезда Джессика Джеймс в белье instagram /theofficialjessicajaymes

Джессика Джеймс instagram /theofficialjessicajaymes

Джеймс в нижнем белье instagram /theofficialjessicajaymes

Пикантное фото - Джессика Джеймс instagram /theofficialjessicajaymes

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в одном из реабилитационных центров Голливуда умерла 23-летняя порнозвезда Оливия Луа, известная под псевдонимом "Вольтер". Ее смерть стала пятой в течение трех месяцев среди представительниц этой профессии.

Позже порноактриса Джинджер Бэнкс заявила, что виновником смерти женщин была нетолерантность общества.

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