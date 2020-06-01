Известная plus size модель показала, как кормит ребенка грудью

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в откровенной съемке для британской версии модного журнала Harper’s Bazaar.
На размещенной обложке 32-летняя Грэм держит на руках сына Исаака и кормит его на камеру. Снимки появились на сайте издания.
harpersbazaar.com
Она попозировала в поле в белом платье длины макси с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. Знаменитость также запечатлели в светлом бюстгальтере и белом халате.
harpersbazaar.com
Автором съемки выступил супруг модели, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин. Отмечается, что снимки были сделаны в доме пары в штате Небраска, где они проводят карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
harpersbazaar.com
harpersbazaar.com
Как писал OBOZREVATEL, будучи беременной, Эшли Грэм неоднократно устраивала обнаженные фотосессии, что вызывало спорную реакцию в сети.
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