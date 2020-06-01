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1 июня • обновлено в 13:44
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Известная plus size модель показала, как кормит ребенка грудью

2.4т
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Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в откровенной съемке для британской версии модного журнала Harper’s Bazaar.

На размещенной обложке 32-летняя Грэм держит на руках сына Исаака и кормит его на камеру. Снимки появились на сайте издания.

Известная plus size модель показала, как кормит ребенка грудью

harpersbazaar.com

Она попозировала в поле в белом платье длины макси с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. Знаменитость также запечатлели в светлом бюстгальтере и белом халате.

Известная plus size модель показала, как кормит ребенка грудью

harpersbazaar.com

Автором съемки выступил супруг модели, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин. Отмечается, что снимки были сделаны в доме пары в штате Небраска, где они проводят карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Известная plus size модель показала, как кормит ребенка грудью

harpersbazaar.com

Известная plus size модель показала, как кормит ребенка грудью

harpersbazaar.com

Как писал OBOZREVATEL, будучи беременной, Эшли Грэм неоднократно устраивала обнаженные фотосессии, что вызывало спорную реакцию в сети.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Эшли Грэм
Тег
шоу-бизнес
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