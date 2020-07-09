Известная модель с болезнью кожи засветила роскошный частный самолет. Фото и видео

Ольга Веркалец Люди 10:55, 9.07.2020

Канадская супермодель с неизлечимым заболеванием витилиго, в результате которого кожа покрывается пятнами, Винни Харлоу показала видео, на котором она изображена во время перелета на частном самолете.

Соответствующий ролик звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно интерьер роскошного самолета модели: кожаные бежевые кресла, столик и отделка из дерева под иллюминатором. Харлоу в белом топе с декольте и коротких шортах на видео показывает детскую раскраску.

Винни Харлоу в самолете
Скриншот @winnieharlow

"Большие дети покупают книжки-раскраски", – подписала пост модель.

На вопрос человека за кадром, что модель собирается делать во время перелета, она заявила, что раскрасит страницу с надписью Dream big ( "Мечтай масштабнее").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винни Харлоу поделилась с поклонниками пикантными снимками. На них она позировала в розовом купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

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