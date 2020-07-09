Известная модель с болезнью кожи засветила роскошный частный самолет. Фото и видео
Винни Харлоу в самолете. TSN
Канадская супермодель с неизлечимым заболеванием витилиго, в результате которого кожа покрывается пятнами, Винни Харлоу показала видео, на котором она изображена во время перелета на частном самолете.
Соответствующий ролик звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На кадрах видно интерьер роскошного самолета модели: кожаные бежевые кресла, столик и отделка из дерева под иллюминатором. Харлоу в белом топе с декольте и коротких шортах на видео показывает детскую раскраску.
Винни Харлоу в самолете Скриншот @winnieharlow
"Большие дети покупают книжки-раскраски", – подписала пост модель.
На вопрос человека за кадром, что модель собирается делать во время перелета, она заявила, что раскрасит страницу с надписью Dream big ( "Мечтай масштабнее").
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винни Харлоу поделилась с поклонниками пикантными снимками. На них она позировала в розовом купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру.