Известная модель с болезнью кожи поразила сеть пикантными фото в купальнике

Канадская супермодель с неизлечимым заболеванием витилиго, в результате которого кожа покрывается пятнами, Винни Харлоу поделилась с поклонниками пикантными снимками в купальнике.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них 26-летняя девушка позировала на песке в бикини и накидке. Волосы модель заплела в косы, а на лицо нанесла яркий макияж (снимки смотрите ниже).

"Пишу это из Мексики с любовью", – подписала фото знаменитость.

Винни Харлоу поделилась горячими снимками в купальнике Instagram @winnieharlow

Образ модель дополнила золотой подвеской со своим именем и поясом Chanel. Поклонники пришли в восторг от пикантных фото звезды. Они засыпали Харлоу комплиментами.

Винни Харлоу поделилась горячими снимками в купальнике Instagram @winnieharlow

"Великолепная, как всегда", "Красивая", "Королева", "Горячая", "Так удивительна и прекрасна", "Ты вдохновляешь нас всех", – написали в комментариях.

Instagram @winnieharlow скриншот комментариев

Instagram @winnieharlow скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винни Харлоу показала видео, на котором она изображена во время перелета на частном самолете.