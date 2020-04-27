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28 апреля • обновлено в 00:14
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Известная компания расторгла рекламный договор с Тодоренко после скандала

3.6т
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После скандального заявления телеведущей Регины Тодоренко известные компании, лицом которой была знаменитость, прекращают с ней сотрудничество.

Так, компания P&G и ее бренд подгузников Pampers заявили о прекращении работы со звездой. Об этом сообщается на официальной странице бренда в Instagram.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

"Компания и все ее бренды выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В этой ситуации мы не видим возможности продолжать сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации", – говорится в официальном заявлении.

В своей работе мы всегда стремимся улучшать жизни людей и благополучие общества, в котором живем. Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

Публикация от 💛 Выбор родителей №1 в России (@pampers_russia)

Отметим, что российский филиал PepsiCo также расторг контракт с Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
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