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12 марта • обновлено в 15:08
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Известная блогерша разнесла Самойлову за жалобы на Джигана

1.9т
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Известная российская блогерша Лена Мира раскритиковала поведение Оксаны Самойловой после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, который попал в психбольницу из-за наркозависимости.

В частности, в своем блоге Миро призналась, что не может забыть слова Самойловой о том, что она "не хочет просыпаться".

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

"Прочитав это, мне стало интересно: а на каком таком основании ты не хочешь? Разве мать четверых маленьких детей имеет право на "не хочу просыпаться"? Мать на такую эмоциональную распущенность права не имеет! Мать не имеет права на любовную драму, депрессию и суицидальные мысли. Хочешь – не хочешь, вставай с кровати, принимай душ и иди любить своих детей, забыв про все. Вот что такое мать", – пишет Миро.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Instagram @samoylovaoxana

"Была бы умной – наняла бы зубастого адвоката, отсудила бы половину совместно нажитого, хорошие алименты и растила детей в комфорте и любви. Без пьяного папаши рядом, который гоняет дочку за пивом и называет свинотой. Логично же, да? Но только не в стае куриц, где петух – центр вселенной. Залез на тебя петух? День удался! На*рал на голову? Можно и поплакать от обиды, а вот уйти – нет, никак нельзя! Некуда! Всегда есть, куда уйти", – считает Миро.

Оксана Самойлова с детьми

Оксана Самойлова с детьми

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Михно
Персоны
Джиган Оксана Самойлова
Место
Россия
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Гоша Злой
Гоша Злой
а откуда у этого *артиста* средства на такую нехилую жизнь?
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