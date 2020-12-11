Известная американская телеведущая заболела коронавирусом: в каком она состоянии

Популярная американская телеведущая 62-летняя Эллен ДеДженерес заразилась COVID-19. В связи с болезнью ей пришлось приостановить выход ее ток-шоу.

Как стало известно, знаменитость получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, она чувствует себя хорошо. Об этом ДеДженерес написала на своей странице в Twitter.

Она сообщила, что сейчас соблюдает все правила Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Также она отметила, что со зрителями увидится уже после зимних праздников.

Эллен ДеДженерес заразилась коронавирусом Twitter ДеДженерес

По информации издания Variety, "Шоу Эллен ДеДженерес" приостановлено до января 2021 года.

Напомним, знаменитость является обладательницей 11 премий "Эмми", а также ведущей двух церемоний вручения премии "Оскар". ДеДженерес снялась в таких популярных кинолентах как "Теория большого взрыва", "Мой короткий фильм", "Любовное послание" и многих других.

Эллен известна тем, что танцует и поет с аудиторией в начале шоу и во время рекламных перерывов. Также она раздает призы своей аудитории.

Также ДеДженерес является лауреатом Президентской медали Свободы, которую ей вручил экс-президент США Барак Обама.

Ранее Эллен ДеДженерес в эфире своей программы ошеломила поклонников новостью о смерти отца.

Посольство Украины в США отреагировало на скандал вокруг того, что популярная американская ведущая Эллен ДеДженерес назвала артистов хореографического ансамбля имени Вирского "русскими парнями".

"Шоу Эллен ДеДженерес" впервые вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор. На данный момент выходит 16 сезон шоу, всего выпущено более 2,5 тысяч эпизодов.

Эллен ДеДженерес получила положительный результат теста на коронавирус Кино-Театр.РУ

Один из выпусков "Шоу Эллен ДеДженерес"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый корейский кинорежисер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса на 60-м году жизни.