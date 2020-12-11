Известная американская телеведущая заболела коронавирусом: в каком она состоянии

Популярная американская телеведущая 62-летняя Эллен ДеДженерес заразилась COVID-19. В связи с болезнью ей пришлось приостановить выход ее ток-шоу.

Как стало известно, знаменитость получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, она чувствует себя хорошо. Об этом ДеДженерес написала на своей странице в Twitter.

Она сообщила, что сейчас соблюдает все правила Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Также она отметила, что со зрителями увидится уже после зимних праздников.

По информации издания Variety, "Шоу Эллен ДеДженерес" приостановлено до января 2021 года.

Напомним, знаменитость является обладательницей 11 премий "Эмми", а также ведущей двух церемоний вручения премии "Оскар". ДеДженерес снялась в таких популярных кинолентах как "Теория большого взрыва", "Мой короткий фильм", "Любовное послание" и многих других.

Эллен известна тем, что танцует и поет с аудиторией в начале шоу и во время рекламных перерывов. Также она раздает призы своей аудитории.

Также ДеДженерес является лауреатом Президентской медали Свободы, которую ей вручил экс-президент США Барак Обама.

Ранее Эллен ДеДженерес в эфире своей программы ошеломила поклонников новостью о смерти отца.

Посольство Украины в США отреагировало на скандал вокруг того, что популярная американская ведущая Эллен ДеДженерес назвала артистов хореографического ансамбля имени Вирского "русскими парнями".

"Шоу Эллен ДеДженерес" впервые вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор. На данный момент выходит 16 сезон шоу, всего выпущено более 2,5 тысяч эпизодов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый корейский кинорежисер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса на 60-м году жизни.