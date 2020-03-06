Известная актриса жестко высмеяла Маркл: в чем причина

Британская актриса Джоан Коллинз посмеялась над желанием Меган Маркл вновь вернуться к съемкам в кино.
Так, об этом сообщает издание The Sun.
Меган Маркл
Getty
В частности, как пишет таблоид, журналисты встретили 86-летнюю Коллинз, когда актриса вместе со своим супругом покидала один из ресторанов в Лос-Анджелесе.
Репортеры поинтересовались у Джоан, что нужно сделать Меган Маркл для того, чтобы получить роль в кино. Однако реакция актрисы была неожиданной: вместо ответа Коллинз сначала громко рассмеялась, а затем иронично спросила:
"Должно быть, вы шутите?!"
Джоан Коллинз с мужем
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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