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6 марта • обновлено в 10:41
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Известная актриса жестко высмеяла Маркл: в чем причина

4.3т
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Британская актриса Джоан Коллинз посмеялась над желанием Меган Маркл вновь вернуться к съемкам в кино.

Так, об этом сообщает издание The Sun.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

В частности, как пишет таблоид, журналисты встретили 86-летнюю Коллинз, когда актриса вместе со своим супругом покидала один из ресторанов в Лос-Анджелесе.

Репортеры поинтересовались у Джоан, что нужно сделать Меган Маркл для того, чтобы получить роль в кино. Однако реакция актрисы была неожиданной: вместо ответа Коллинз сначала громко рассмеялась, а затем иронично спросила:

"Должно быть, вы шутите?!"

Джоан Коллинз с мужем

Джоан Коллинз с мужем

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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