Известная актриса жестко высмеяла Маркл: в чем причина

Британская актриса Джоан Коллинз посмеялась над желанием Меган Маркл вновь вернуться к съемкам в кино.

Так, об этом сообщает издание The Sun.

Меган Маркл Getty

В частности, как пишет таблоид, журналисты встретили 86-летнюю Коллинз, когда актриса вместе со своим супругом покидала один из ресторанов в Лос-Анджелесе.

Репортеры поинтересовались у Джоан, что нужно сделать Меган Маркл для того, чтобы получить роль в кино. Однако реакция актрисы была неожиданной: вместо ответа Коллинз сначала громко рассмеялась, а затем иронично спросила:

"Должно быть, вы шутите?!"

Джоан Коллинз с мужем Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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